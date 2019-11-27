В Госдуме оценили решение шведского суда по апелляции «Газпрома»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный оценил решение суда Швеции об отклонении апелляции «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинской компанией «Нафтогаз». Об этом пишет RT.

По его словам, данное решение асимметрично. В связи с этим оно может породить вопрос его ангажированности по отношению к «Газпрому» и России.

Завальный считает, что решение в пользу российской стороны могло бы решить ряд проблем по взаимодействию и сотрудничеству.

До этого стали известны подробности решения суда Швеции по спору с «Газпромом».