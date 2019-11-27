Суд Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал на своей странице в Facebook решение суда Швеции, который поддержал постановление Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

Он назвал его полной победой Украины.

«Полная победа! Украина снова побеждает», — содержится в его записи.

В конце публикации написано, что подробности появятся позже.

Стоит отметить, что обжаловать данное решение стороны права не имеют.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года суд Стокгольма обязал «Газпром» выплатить «Нафтогаз» $2,56 млрд по спору относительно контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания обжаловала решения в марте 2018 года.