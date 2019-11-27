Шведский суд не удовлетворил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Суд округа Свеа в Швеции отказал российской компании «Газпром» в удовлетворении апелляции на решение арбитражного суда в споре с украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодняшнее решение означает, что суд отказал в требовании «Газпрома» и решение арбитражного суда не может быть отменено», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что шведский суд не выявил процедурных нарушений.

Стороны не могут обжаловать данное решение.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года суд Стокгольма обязал «Газпром» выплатить «Нафтогаз» $2,56 млрд по спору относительно контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания обжаловала решения в марте 2018 года.

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