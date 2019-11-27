Подержанные автомобили растут в цене

В России растут цены на поддержанные автомобили, а машины возрастом до трех практически не найти. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как отмечается, владельцы «молодых» автомобилей не продают их, пока копят на машины первичного сегмента. Они становятся альтернативой новым.

Эксперты считают, что некоторые клиенты могут вовсе отказаться от приобретения автомобиля из-за нехватки предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые модели.

В настоящее время средняя стоимость автомобилей с пробегом выше на 1,4% в третьем квартале 2019 года и составляет 567 тыс. рублей. Машины B-класса выросли в цене на 11,4%, в среднем до 264 тыс. рублей. Стоимость машин SUV-сегмента увеличилась на 27,5%. По итогам третьего квартала 2019 года подержанный кроссовер в России в среднем можно купить на 1,3% дешевле, чем в 2018 году, за 960 тыс. руб.