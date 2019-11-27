Компанию Boeing лишили права выдавать сертификаты на 737 MAX
Федеральное агентство гражданской авиации (FAA) США будет единственной структурой, обладающей правом выдавать сертификаты летной годности на самолеты Boeing 737 MAX. Об этом сообщает «Интерфакс».
В письме, адресованном FAA компании Boeing, сказано, что «общественные интересы и интересы безопасности в области торговли авиационной техникой требуют, чтобы управление сохранило за собой полномочия по выдаче сертификатов летной годности и экспортных сертификатов летной годности для всех самолетов 737 MAX».
Кроме того, агентство не может допустить Boeing к выдаче сертификатов до тех пор, пока у компания не будут задействованы функциональные процессы контроля и проверки качества, и другие ее процедуры не будут соответствовать всем нормативным стандартам.
Известно также, что FAA еще не изучила в полной мере изменения в конструкции самолета 737 MAX и, имеющие к этому отношение, подготовки пилотов.
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