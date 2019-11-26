В Подмосковье при поддержке Корпорации МСП запущен проект по переработке отходов стекла

В Коломне открылся производственный комплекс по переработке отходов стекла, оператором проекта выступает компания «МагистральИнвест», которая также производит инновационное, высокотехнологичное оборудование для переработки отходов стекла. В рамках проекта предусмотрено создание 45 рабочих мест. Кроме того, будет сформирована система сбора битого стекла у населения.

Реализация проекта велась при комплексной поддержке Корпорации МСП и МСП Банка. Банк выдал займы на 52 млн рублей сроком на 7 лет по программе стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса.

При этом потребителем продукции является французская строительная компания Saint-Gobain – соответствующее соглашение в рамках проекта по встраиванию российского малого бизнеса в цепочки поставщиков компаний с иностранным участием Корпорация МСП подписала в ходе ПМЭФ-2018.

«Строительство завода по переработке отходов стекла в Московской области – это хороший пример реализации плана мероприятий по встраиванию компаний малого и среднего бизнеса в производственные цепочки. Наша совместная работа с российскими и иностранными партнерами позволяет расширить рынки сбыта и повысить конкурентоспособность отечественных субъектов МСП», — сказал заместитель гендиректора Корпорации МСП Евгений Ивлиев.