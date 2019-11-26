Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, на данный момент ежемесячное пособие в размере 50 рублей доступно женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также работающим матерям или другим родственникам, ухаживающим за ребенком.

Кроме того, указ отменяет норму о ежемесячном начислении 50 рублей студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям.

Уточняется, что тем, кому пособия были назначены до вступления указа в силу, выплаты сохранятся. Это правило также распространяется и на тех, кому они будут назначены при рождении ребенка до 1 января 2020 года.