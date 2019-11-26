Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин издал указ об отмене компенсационных выплат размере 50 руб. ежемесячно в по уходу за ребенком в возрасте от 1, 5 до 3 лет. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ признает утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110. Он определял, что пособия в размере 50 руб. полагается матерям, которые состоят в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Кроме того, указ отменяет норму о ежемесячном начислении 50 руб. студентам и аспирантам, которые находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям.