Путин отменил детское пособие в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин издал указ об отмене компенсационных выплат размере 50 руб. ежемесячно в по уходу за ребенком в возрасте от 1, 5 до 3 лет. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ признает утратившим силу указ президента от 30 мая 1994 года № 1110. Он определял, что пособия в размере 50 руб. полагается матерям, которые состоят в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Кроме того, указ отменяет норму о ежемесячном начислении 50 руб. студентам и аспирантам, которые находятся в академическом отпуске по медицинским показаниям.