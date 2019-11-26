Эксперт назвал заявление «Нафтогаза» шантажом России и Европы

Замглавы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал заявление «Нафтогаза» о планах по закачке российского газа в украинские подземные хранилища. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, Украина не может прервать транзит, даже если стороны не договорятся в этом году, поскольку имеет обязательства по Договору к Энергетической хартии (ДЭХ).

Он считает, что для сторон будет лучше договориться. Однако в случае, если переговоры так и не завершатся в срок, Украине стоит придерживаться своих обязательств по Договору к Энергетической хартии и не прерывать транзит, поскольку в противном случае Украина перестанет быть надежным газовым партнером для европейцев.

«Сейчас же эти заявления — чистой воды шантаж России и Европы. В случае наличия доброй воли, можно просто работать по действующему контракту, чтобы не возникло правового вакуума, пока идут переговоры о новом формате сотрудничества», — сказал он насчет заявления «Нафтогаза».

Чтобы остановки транзита не было, Европе, по словам Гривача, необходимо занять более жесткую позицию в отношении Киева.

До этого исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что с 1 января 2020 года Украина намерена закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ) в случае, если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта.