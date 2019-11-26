Операции в евро больше не приносят прибыли, заявили в ЦБ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор предостерегает российские банки от операций в евро, поскольку они больше не приносят прибыли. Об этом пишет РИА «Новости».

Она пояснила, что банкам необходимо где-то размещать полученные от вкладчиков средства в европейской валюте. Однако в данный момент есть только инструменты с отрицательными ставками.

По причине того, что в России нельзя устанавливать отрицательные ставки по депозитам, для компенсации убытков банки увеличили комиссии до значений, при которых счета в евро почти не открываются.

До этого Набиуллина объяснила отклонение инфляции от прогноза ЦБ.