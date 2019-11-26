Пенсионеры составляют 80% потерпевших на рынке микрофинансирования В Москве
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Замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Ильгам Юсупов заявил, что более 80% потерпевших от противоправной деятельности на рынке микрофинансирования в столице – пожилые люди. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, пожилые люди – это основные потерпевшие от мошенничества в сфере микрофинансирования. Они являются социально уязвимой категорией населения, так как финансово менее грамотные.
Также Юсупов добавил, что к уязвимой категории также относится молодежь до 25 лет, прельщенная легким заработком и якобы возможностью карьерного роста.
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