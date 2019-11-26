Уволенный после задержания Голунова полицейский возглавил департамент в «Красном & Белом»

Бывший оперативник УВД по ЗАО Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов «Красное и белое». Об этом сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на источники.

Согласно данным, Сергалиев будет устанавливать лица, которые причастны к кражам товаров из магазинов, а также досматривать сотрудников при закрытии торговой точки.

Кроме того, он будет вести учет товарно-материальных ценностей, находящихся в магазинах, контролировать деятельность персонала.

Позже представитель «Красного и белого» заявил, что у руководства компании нет претензий в адрес бывшего полицейского.

«При трудоустройстве в отношении него отсутствовало привлечение к уголовной ответственности и с предыдущего места работы был уволен по собственному желанию», — сказали в компании.

6 июня полиция задержала журналиста Ивана Голунова. 8 июня Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Следствие ходатайствовало об аресте на два месяца, однако суд отправил журналиста под домашний арест. Поскольку результаты экспертиз не позволяли сделать вывод о причастности Голунова к найденным у него наркотикам, Генпрокуратура запросила материалы для проверки дела, а 11 июня уголовное преследование в отношении Голунова было завершено.

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