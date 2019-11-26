В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро

Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллина.

«Мы предостерегаем российские банки от операций с евро. Они больше не приносят им прибыли, — сказала Набиуллина.

По ее словам, когда вкладчики вносят на счет средства в евро, банки сталкиваются с проблемами при размещении этих денег, в следствие чего остаются только инструменты с минусовыми процентами.

Набиуллина также рассказала, регуляторы значительно повысили сборы за обслуживание счетов в евро, из-за чего в этой валюте проблематично держать сберегательные счета. Она отметила, что это связано с тем, что в России запрещены отрицательные проценты для сбережений.

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