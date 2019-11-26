Прокуратура отменила дело о коррупции против замглавы Росалкогольрегулирования

Московская прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Сообщается, что первый зампрокурора Москвы Олег Манаков признал незаконным постановление следователя о возбуждении уголовного дела в отношении Голосной.

Как отмечает издание, так как Голосная теперь находится под стражей без уголовного дела, в скором времени ее должны выпустить на свободу.