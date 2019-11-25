Королевский монетный двор Британии выпустил самую большую в мире монету

Королевский монетный двор Великобритании выпустил самую большую монету в мире, диаметром 175 мм и весом 5 кг, достоинством в £5000 ($6400). Об этом сообщает Independent.

Подчеркивается, что для изготовления монеты необходимо было сочетать традиционные и современные методы гравировки.

По данным издания, монета была создана в рамках серии «Великие граверы», которая отдает дань уважения художникам, работавшим над британской монетой.

Так, первым художником Королевского монетного двора стал Уильям Вайон, который был главным гравером в течение 23 лет до своей смерти в 1851 году.

Именно его оригинальный дизайн использовался в изготовлении 5-килограммовой монеты. Отмечается, что это один из самых востребованных дизайнов среди коллекционеров монет по всему миру.

Уточняется, что монета уже продана неизвестному покупателю.

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