«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом

Украинский «Натфогаз» предложил российскому «Газпрому» принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам «Нафтогаз» согласен с вариантом контракта на транзит, который предложил вице-президент европейской комиссии Марош Шевчович.

Также Украина может заключить договор по транзиту на один год, но условия должны «соответствовать европейским правилам».

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