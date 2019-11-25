«Нафтогаз» предложил «Газпрому» оплатить долг газом
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Украинский «Натфогаз» предложил российскому «Газпрому» принять газ в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом написал в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
По его словам «Нафтогаз» согласен с вариантом контракта на транзит, который предложил вице-президент европейской комиссии Марош Шевчович.
Также Украина может заключить договор по транзиту на один год, но условия должны «соответствовать европейским правилам».
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