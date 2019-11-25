Меня назначили главой «Российского экологического оператора»

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Правительство приняло решение назначить главой «Российского экологического оператора» (РЭО) экс-главу Минстроя Михаила Меня, передает «Интерфакс».

Как пояснил, вице-премьер Алексей Гордеев, в настоящее время идет процесс его оформления.

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня», — заявил Гордеев.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева.

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