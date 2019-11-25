Глава «Российского экологического оператора» уволен

Премьер-министр России Дмитрий Медведев досрочно уволил гендиректора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Уточняется, что документ подписан 23 ноября.

Информации о причинах отставки пока нет. До этого в СМИ появлялись данные о том, что чиновника уволили из-за недостатка аппаратного веса. Компания якобы не реализовала все назначенные ей проекты из-за финансовых проблем.

Денис Буцаев был назначен главой оператора в апреле 2019 года.

Ранее принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на источник в РЭО уже сообщало, что Буцаев уволен спустя полгода после назначения. Планируется, что его пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.