Медведев уволил главу Российского экологического оператора

Российский премьер Дмитрий Медведев уволил гендиректора «Российский экологический оператор» Дениса Буцаева, сообщается на сайте правительства России.

В распоряжении главы кабмина говорится, что Буцаев досрочно прекратит работу в компании по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.

Стоит отметить, что документ датирован 23 ноября.

Причины увольнения Буцаева не раскрываются.

Денис Буцаев был назначен главой оператора в апреле 2019 года.

До этого принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на источник в РЭО уже сообщало, что Буцаев уволен спустя полгода после назначения. Планируется, что его пост может занять экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Как пишет издание, чиновника уволили из-за недостатка аппаратного веса. По данным источника, компания не реализовала все назначенные ей проекты, у нее закончились деньги.