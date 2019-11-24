Маск прокомментировал стоившее ему должности в Tesla сообщение в Twitter

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что его твит, сделанный 7 августа 2018 года, в котором указывалась возможность сделать Tesla частной компанией, был без какого-то определенного смысла.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, направленное в федеральный суд Сан-Франциско с просьбой об отзыве иска, который подали в отношении Маска инвесторы Tesla.

Как известно, Маск в соцети тогда заявлял, что готов приобрести акции компании с рынка по $420 за каждую из них.

В свою очередь инвесторы посчитали, что из-за такого сообщения они потеряли несколько $100 млн. Кроме того, они назвали заявление Маска мошенничиским.

Как известно, после публикации поста акции компании увеличилась на 6%. Однако Маск выкупать компанию не стал.

Отмечается, что в судебном заявлении Маска говорится, что финансирование не будет препятствием, если он примет решение пойти на сделку.

Также его твит вызвал ответную реакцию у Комиссии по ценным бумагам США. В отношении него было заведено дело. Однако стороны пришли соглашению, по которому Маск ушел с поста председателя совета директоров компании и взял обязательство выплатить штраф в размере $20 млн.