Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО
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Министры иностранных дел «G20» согласились с необходимостью проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.
«Мы разделили мнение о необходимости реформы ВТО», — сказал японский министр.
Также он отметил, что страны G20 сыграть лидирующую роль в проведении данной реформы.
Мотэги считает, ВТО является ключевой структурой для гарантирования функционирования мировой торговли.
Кроме того, заметил глава МД Японии, необходимо проработать систему налогообложения крупных цифровых компаний.
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