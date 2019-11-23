Главы МИД G20 признали необходимость реформы ВТО

Министры иностранных дел «G20» согласились с необходимостью проведения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Мы разделили мнение о необходимости реформы ВТО», — сказал японский министр.

Также он отметил, что страны G20 сыграть лидирующую роль в проведении данной реформы.

Мотэги считает, ВТО является ключевой структурой для гарантирования функционирования мировой торговли.

Кроме того, заметил глава МД Японии, необходимо проработать систему налогообложения крупных цифровых компаний.

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