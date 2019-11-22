Премьер Украины рассказал об угрозе «Северного потока-2» в Лондоне

Украинский премьер Алексей Гончарук рассказал об опасности российского газопровода «Северный поток-2» в рамках инвестсаммита «Восточного партнерства» в Лондоне. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, он поговорил в Лондоне с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Часть их общения заняло обсуждение опасности российского газопровода и вопрос транзита российского газа через Украину.

Гончарук отметил, что Хан подержал его, в ответ на это украинские премьер поблагодарил его.

В конце декабря 2019 года истекает срок действующих контрактов на транзит и поставку газа между Россией и Украиной. Российская сторона на трехсторонних консультациях в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса. Однако прогресса в данном вопросе достигнуто не было.

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