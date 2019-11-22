Между Турцией и Крымом возобновлено паромное сообщение

Возобновлено паромное сообщение между Турцией и Крымом, паромы будут ходить еженедельно между портами Керчь и Зонгулдак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора автономной некоммерческой организации «Южный региональный центр поддержки экспорта» Наталью Серову.

Как отмечается, в настоящее время идет второе оформление груза.

«На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики», — сказала Серова.

В октябре 2017 года Анкара приняла решение не принимать корабли, прибывающие из портов Крыма в связи с санкциями ряда стран, введенными по отношению России после присоединения полуострова к РФ. Запрет касался кораблей под любым флагом.