Половина российских заемщиков отдали за кредиты более 50% своего дохода

В 2019 году половина российских заемщиков выделили на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на расчеты Минэкономики.

В 2018 году оплаты совершили 42% заемщиков.

Согласно данным Минэкономики, половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше. Министерство планирует снизить эту цифру на 10% ежегодно.

Предполагается, что к 2023–2024 годам показатели закрепиться на уровне 10%. Также ведомство намерено принять поправки в законодательство, согласно которым у Центрального Банка России появится возможность вводить прямые количественные ограничения на выдачу ряда кредитов.

Отмечается, что изменения внесут до 1 июля 2020 года.

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