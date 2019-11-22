Центральный Банк отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка

Центральный Банк России отобрал лицензию у ярославского Кредпромбанка за нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

Регулятор не сможет осуществлять банковские операции начиная с 22 ноября.

Отмечается, что банк представлял недостоверные сведения по операциям, выполнял подозрительные транзитные операции, в том числе вывод денег за рубеж и их обналичивание.

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