Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Большинство финансовых аналитиков, опрошенных принадлежащему Григорию Березкину РБК, считают, что курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 рублей за доллар.

В свою очередь экономисты, опрошенные Bloomberg сообщили, курс доллара к концу декабря приблизится к отметке 64,18 рублей за доллар.

Отмечается, что последний месяц курс по итогам торгов варьировался от 63,5 до 64,4 рублей за доллар.

«Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 руб. до конца года», — добавил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов.

По его оценкам, курс рубля способен опуститься на фоне продажи рисковых активов.