Татарстанскому малому бизнесу презентовали «Зеркальный реестр проверок»

Делегация Корпорации МСП провела выездную стратегическую сессию в Татарстане, где, в частности, презентовала «Зеркальный реестр проверок», который недавно появился на портале Бизнес-навигатора МСП.

Конечно, новый ресурс позволяет сообщать о нарушениях, допущенных при проверке и соответствующий сигнал сразу поступит в Генеральную прокуратуру, но еще одна немаловажная задача, которую мы видим, — это формирование базы типичных нарушений. Анализ этих данных позволит обобщить ряд нарушений и разработать пошаговые рекомендации для предпринимателей, как таких нарушений избежать в дальнейшем», - сказал глава корпорации Александр Браверман.

В ходе сессии также прошла презентация шести инвестпроектов, претендующих на государственную поддержку. Глава Корпорации МСП отметил, что общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 2,4 млрд рублей, а также подчеркнул, что в рамках этих бизнес-планов предусматривается создание более 330 новых рабочих мест.

К настоящему времени малым и средним компаниям Татарстана удалось привлечь более 41 млрд рублей кредитных средств по линии национальной гарантийной системы по сниженным ставкам. Поставщиками товаров и услуг в рамках квотирования закупок компаний с госучастием в республике являются около 4900 малых и средних компаний. Объем поставленных товаров и услуг превысил 200 млрд руб.