Госдума утвердила закон о федеральном бюджете на 2020 год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, доходы бюджета в 2020 году утверждены на уровне 20,38 трлн руб., 21,25 трлн руб. — в 2021 году и 22,06 трлн руб. — в 2022 году.

В то время как расходы, по плану, в абсолютном выражении будут увеличиваться и составят 19,5 трлн руб., 20,63 трлн руб. и 21,76 трлн руб. соответственно.

Кроме того, согласно документу, вырастут ассигнования по программам образования, физкультуры и спорта, развития промышленности и сельского хозяйства.

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