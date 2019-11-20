Украина заявила о потребности в долгосрочном контракте по транзиту газа

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что стране необходим долгосрочный контракт с Россией на транзит газа, который даст достаточный экономический эффект и смысл, а не промежуточный вариант на один год. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, промежуточное решение на один год принимается для того, чтобы россияне завершили свою инфраструктуру, с помощью которой потом планируют совершать давление на страны Европы, в частности Украину, политически.

А Украина, добавил Гончарук, хочет прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы со своими европейскими партнерами на европейских правилах.

В конце декабря 2019 года истекает срок действующих контрактов на транзит и поставку газа между Россией и Украиной. Российская сторона на трехсторонних консультациях в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса. Однако прогресса в данном вопросе достигнуто не было.

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