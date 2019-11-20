Путин пошутил про «цап-царап» технологий США

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия вперед!» пошутил, говоря о технологиях добычи сланцевой нефти в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что нужно подождать, когда Соединенные Штаты истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти.

«Давайте мы подождем ... а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим», — заявил Путин, добавив, что пошутил.

При этом он отметил, что технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими для экологии и России они не нужны.

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