Путин пошутил про «цап-царап» технологий США

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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в... Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестфорума «Россия зовет!» в...
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Россия вперед!» пошутил, говоря о технологиях добычи сланцевой нефти в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский лидер заявил, что нужно подождать, когда Соединенные Штаты истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти.

«Давайте мы подождем ... а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим», — заявил Путин, добавив, что пошутил.

При этом он отметил, что технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими для экологии и России они не нужны.

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