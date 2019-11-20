Путин: стремительное снижение инфляции создает риски для роста экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что быстрое снижение инфляции создает определенные риски для роста экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы государства, снижение инфляции происходит быстрее, чем ожидалось.

«И здесь есть определенные риски для оживления экономики, для динамики совокупного спроса», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что данный вопрос будет держаться на постоянном контроле при соблюдении предусмотренных законом прав и независимости.

По его словам, в целом ценовая стабилизация является большим достижением для России.

«Результат последовательной, системной работы Центрального банка. И она открывает новые возможности для наращивания темпов и качества, что самое главное, экономического роста», — сказал Путин.

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