Прием граждан возьмет на себя МФЦ

Министерство экономического развития России подготовило законопроект о госуслугах, согласно которому с 2024 года полномочия федеральных и региональных ведомств по приему граждан будут переданы многофункциональным центрам (МФЦ), информирует газета «Известия».

Заместитель министра экономического развития России Савва Шипов сказал, что этот документ создает «новую философию взаимодействия человека с государством».

Получение услуг станет более удобным благодаря нововведениям. Так, весь их спектр станет доступен в электронной форме.

Кроме того, МФЦ начнут обрабатывать запросы граждан вне зависимости от их прописки и местонахождения, поэтому обратиться обратиться за помощью можно будет в любой из центов. Также подать заявления на несколько различных услуг можно будет одновременно.

Согласно плану Минэкономразвития, ряд сервисов будет предоставляться опережая запросы граждан. Например, там обещают в день 45-летия гражданину предложить готовый запрос о смене паспорта, который ему останется только подписать.