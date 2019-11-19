Трамп планирует вновь поднять пошлины на китайские товары

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пошлины на китайские товары вновь увеличатся, если США не смогут заключить торговую сделку с Китаем. Об этом он сказал на заседании в Белом доме, передает ТАСС.

Трамп рассказал о заинтересованности КНР в заключении сделки, что его радует. Также он признался, что в последнее время он доволен действиями китайской стороны, однако в будущем все может еще поменяться.

«Посмотрим, что будет. Если мы не заключим сделку, я подниму пошлины еще выше», — подчеркнул глава США.

До этого стало известно, что Трамп пообещал повысить пошлины на товары из Китая до 30%.

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