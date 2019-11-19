В Германии рассказали об обещаниях Путина по транзиту газа через Украину

Глава МИД ФРГ Хайко Маас поведал, что российский президент Владимир Путин дал некоторые обещания канцлеру Германии Ангела Меркель по ситуации с транзитом газа через украинскую территорию. Об этом сообщает ТАСС.

Масс заявил, что Германию волнует тема о поставках газа из России через Украину. Поэтому Путин и Меркель обсуждали ее, и российский лидер даже дал ей некоторые гарантии по этому вопросу. Маас не уточнил, какие именно гарантии дал президент России.

Он добавил, что на данный момент обещания Путина находятся на стадии реализации, но также есть и много проблем, которые нужно оперативно решить.

По словам Мааса, он надеется, что обещания Путина будут выполнены.

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