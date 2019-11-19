Минтранс разработает новые правила авиаперевозки домашних животных

Замглавы Минтранса России Александр Юрчик сообщил, что ведомство создаст предложения по изменению правил перевозки домашних животных в салоне самолетов, передает ТАСС.

Идея поменять правила появилась после инцидента с толстым котом, который полетел в салоне самолета при помощи хитрости владельца, хотя вес питомца превышал допустимые 8 кг.

Юрчик отметил, что министерство уже изучает эту ситуацию и постарается найти решение, которое не нанесет ущерба безопасности, но и не будет проблемным для животных.

«Мы все очень любим наших домашних питомцев», — признался Юрчик.

Однако он не гарантировал того, что правила перевозки изменят, так как расширения в допустимых габаритах — это не выход из ситуации.

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