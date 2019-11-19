На Украине приняли закон о запрете ограничивать проход к берегам морей и рек

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил законопроект, запрещающий ограничивать доступ людей к побережью морей, рек, а также других водоемов. Об этом сообщает «112 Украина».

Согласно документу, ограничение действует, если речь идет о землях охранных, санитарно-защитных зон, а также зонах особого режима использования земель.

Кроме того, под действие закона попадают участки, на которых находятся гидротехнические сооружения; объекты повышенной опасности, природно-заповедного фонда и культурного наследия; пансионаты, санатории, лечебно-оздоровительные учреждения и детские лагеря.

Кроме того, в соответствии с документом на побережье не разрешено возводить заборы или другие подобные конструкции.

Отмечается, что для нарушителей закона предусмотрены штрафы или основание для суда прекратить право пользования земельным участком на побережье.