Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что президент России Владимир Путин ранее в ходе пресс-конференции в Бразилии объяснил ситуацию с газом. Он отметил, что больше нечего добавлять по этом вопросу.

Если вы помните, он сказал, что, безусловно, существует опасность войти в новый год без соответствующего соглашения. Президент объяснил, почему это плохо», — сказал Песков.

15 ноября Путин заявил, что новые иски украинского «Нафтогаза» усугубляют диалог с российским «Газпромом» по новому контракту.

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