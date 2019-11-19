В окружении Зеленского заявили, что россиянам запретят покупать украинскую землю

Уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по земельным вопросам Роман Лещенко отметил, что если среди основателей украинских компаний, приобретающих в стране сельскохозяйственные земли, будут иметь российское гражданство, то подобную недвижимость конфискуют в пользу государства. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, в законе о продаже данных земель будет четко прописан вопрос о допуске иностранцев к ее покупке.

«До этого момента - никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются. Это страна-агрессор, они ни при каких обстоятельствах не будут покупать землю», — сказал Лещенко.

Он добавил, что в законе будет указано, что основателями украинских компаний, имеющих право покупать сельхозземли, могут быть только украинцы без двойного гражданства.

При этом Лещенко уточнил, что они также должны проживать на территории страны.

Ранее Рада приняла в первом чтении законопроект «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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