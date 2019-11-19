Представлен макет обновленного плацкартного вагона

Дочернее предприятие РЖД »Федеральная пассажирская компания» (ФПК) представила макет нового плацкартного вагона. Об этом пишет «Российская газета».

Главным новшеством стали индивидуальные столики для пассажиров верхних полок, а также индивидуальные шторки для всех пассажиров.

Кроме того, в местах на боковых полках появятся шкафчики для личных вещей. Также разработан вариант вагона с расположением шкафчика посередине плацкартного отсека, который создает перегородку между местами и тем самым дает индивидуальное пространство каждому пассажиру.

Прототип нового вагона вмешает 54 пассажира, интерьер выполнен в бежево-серых тонах.

Обновленный плацкартный вагон был представлен на выставке «Транспортная неделя».