Число просрочек по кредитам возросло в России

В России каждый четвертый имеет задолжность по кредиту более трех месяцев. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их число возросло на 4%.

Уточняется, что основной причиной задержек с оплатой кредита являются финансовые проблемы — 60% случаев. Остальные делятся на убежденных неплательщиков, несогласных с суммой долга, ссылающихся на забывчивость и мошеннические действия.

Так первая группа для погашения кредита вынуждает себя сократить траты на развлечения и одежду, а также расходы на потребительские товары и продукты до 10–30%. Эксперты связали рост невозврата долгов с отсутствием существенного увеличения располагаемых доходов. Они также отметили важность роста доходов хотя бы на половину процентной ставки, которую оплачивают заемщики с наибольшими показателями долговой нагрузки.

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