Президент одобрил строительство моста через Лену

Проект автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска получил поддержку президента России Владимира Путина, сообщает «Коммерсантъ».

Глава государства счел, что «ситуация созрела до реализации» и уже дал поручение правительству представить предложения по финансированию.

Предположительная стоимость строительства моста протяженностью в три километра, а также 11 километров его подходов составит 83 млрд рублей с НДС. Такая сумма будет реализована за счет гранта в размере 54 млрд рублей, а также за счет финансирования инвесторами, с которыми уже начаты переговоры.

«Мост через Лену — первый проект жизнеобеспечения, который будет реализован с привлечением частного капитала», — отметил представитель вице-премьера Максима Акимова.

Планируется, что интенсивность движения по мосту в первые годы эксплуатации составит более 1,5 млн автомобилей, каждый пятый из которых будет грузовым.

Протяженность моста составит три километра, также он будет иметь 11 километров подходов.

По предварительным данным, мост могут построить к 2025 году.

Также уточняется, что проезд для легковых автомобилей будет бесплатным, а для остальных — платным. Стоимость проезда будет составлять от 1000 до 4000 рублей.