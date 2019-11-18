Глава Почта Банка назвал условия привлечения покупателей в цифровой мир

Вопрос доступности товаров и услуг сегодня стоит на первом месте, и такую задачу нужно решать через партнерство игроков рынка, считает глава Почта Банка Дмитрий Руденко.

«А чтобы клиент перешел за покупками в цифровой мир, нужно сделать его удобным и выгодным», — сказал он на сессии «Цифровизация ритейла и новые бизнес-модели» в ходе форума New Retail 2019, организованного «Почтой России».

Ранее PwC прогнозировал, что общий объем онлайн-продаж в России увеличится с 1,15 трлн руб. до 2,4 трлн к 2023 году. Как отметил в ходе выступления замглавы ФТС Руслан Давыдов, с 2011 года только рынок трансграничной торговли вырос в 33 раза – с 11 млн до 345 млн отправлений в 2018 году. «Сегодня мы обрабатываем около 400 млн отправлений в год, то есть более 1 млн в день», — сказал он.

Тему создания экосистем и партнерств продолжил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин. «Наша модель экосистемы – классическая, где ключевая деятельность все же банковская, и все проекты развиваются на базе партнерства. В целом в триаде электронной торговли (интернет, банки, доставка) сейчас самым острым является вопрос логистики, который особенно важен для большой территории нашей страны. И мы надеемся, что в партнерстве с Почтой России мы сможем в короткие сроки решить эту проблему», - отметил Костин.

При этом все эксперты подчеркнули роль доставки и логистики для развития онлайн-торговли. Крупнейшим оператором здесь выступает «Почта России».

«Рецепт роста электронной торговли в России – в успешном партнерстве компаний разного формата и размера: интернет-магазинов, онлайн- и офлайн-игроков. Мы стремимся обеспечить комфорт всех участников рынка и стать для них компанией первого выбора», – отметил глава «Почты России» Николай Подгузов.

По итогам опроса, проведенного во сессии, ближайшей ключевой задачей своего бизнеса участники форума назвали усиление компетенций команды, указал Дмитрий Руденко.

«Таким образом, какой бы искусственный интеллект не строился, сила бизнеса – в людях. И это основный вызов для всех игроков этого рынка», — подытожил он