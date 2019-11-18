Недолив топлива на российских АЗС превышает норму в несколько раз

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На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минпромторга.

Согласно результатам проверок, которые были проведены в 2019 году, в Центральном федеральном округе зафиксирован недолив от 50 до 90 мл на 10 л топлива при норме в 25 мл.

«При измерении налива 50 л при норме не более 125 мл фактически недолив составлял от 200 до 300 мл», — добавили в ведомстве.

В соответствии с данными общественного контроля, недоливом бензина занимаются две трети российских АЗС.

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