Киселев: Россия получила новый шанс стать винной провинцией мира

Журналист и глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что стране представился второй в своей истории шанс стать винной провинцией мира. Об этом сообщает издание «Известия».

По его словам, весь XX век можно вычеркнуть из винной отечественной истории.

Киселев отметил, что спустя почти 100 лет у России «появился второй шанс».

«Мы должны этот шанс использовать. У нас есть для этого все: у нас есть желание, технологии, у нас есть 45-я параллель, широта Бордо», — сказал Киселев.

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