Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо, которое глава Якутии Айсен Николаев послал российскому лидеру.

Согласно полученной информации, Путин заявил в своей резолюции о том, что «ситуация созрела до реализации».

Отмечается, что глава России уже отдал распоряжение правительству рассмотреть данное предложение.

Как стало известно, суммарную стоимость двухполосного моста оценили в 82,9 млрд рублей.

В письме Николаева указано, что если грант на проект выделят, то строительные работы планируется закончить в 2025 году.