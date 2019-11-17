Верховный лидер Ирана поддержал повышение цен на бензин
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на фоне проходящих в стране протестов выступил в поддержку решения властей страны поднять цены на бензин, сообщает «Интерфакс».
В эфире местного телевидения он заявил, что принятое главами ветвей власти решение было поддержано экспертами и должно быть исполнено.
Хаменеи также рассказал о гибели людей и разрушении некоторых центров во время общественных выступлений против роста цен.
Ранее стало известно о проходящих в Иране протестных акциях, вызванных повышением цен на бензин на 50-200%.
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