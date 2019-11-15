Корпорация МСП рассмотрит возможность поддержки еще 4 инвестпроектов в Волгоградской области

Представители Корпорации МСП в ходе выездной сессии в Волгоградской области приняли участие в презентации четырех новых инвестиционных проектов, которым может быть оказана финансовая господдержка. Они предусматривают создание 180 рабочих мест.

«Так, «Камышинский электро-металлургический завод»» планирует создание завода. Проекты модернизации производства и запуска новой продукции представят «Волгоградский метизный завод», занимающаяся машиностроением, и «ПК Снежинка», специализирующаяся на производстве бумажных средств гигиены. Компании «РосПромЭко» планирует привлечь финансирование для реализации проекта строительства станций по приему жидких отходов. Общий объем инвестиций в проекты может составить более 1 млрд рублей», — говорится в сообщении Корпорации.

К настоящему времени благодаря поддержке в рамках Национальной гарантийной системы малые и средние предприятия в регионе привлекли почти 10 млрд руб. кредитов.

Волгоградская область стала первым регионом, где состоялось обучение предпринимателей использованию нового функционала Бизнес-навигатора МСП — «Зеркального реестра проверок».

«Механизм обратной связи для предпринимателей будет способствовать эффективному взаимодействию бизнес-сообщества и контрольно-надзорных органов. Полученные данные помогут усовершенствовать саму систему проверок, сделать ее более прозрачной и понятной для субъектов МСП. Это важный шаг для развития компании малого и среднего предпринимательства», сказал глава Корпорации Александр Браверман.