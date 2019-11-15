«Аэрофлот» прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска

«Аэрофлот» с сегодняшнего дня прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале аэропорта Новосибирска, говорится в сообщении авиакомпании. Перевозчик называет это вынужденным решением, принятым по итогам переговоров с оператором аэропорта.

«В настоящий момент стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-зале данного аэропорта в несколько раз выше стоимости аналогичных услуг в других крупных аэропортах страны. В то же время предложенные тарифы не соответствуют качеству предоставляемых пассажирам услуг, что подтверждается проведёнными опросами», — отмечает авиакомпания.

В качестве компенсации авиакомпания будет начислять соответствующим участникам программы «Аэрофлот Бонус» 3 000 миль. Кроме того, авиакомпания будет предоставлять пассажирам бизнес-класса ваучер 2 тыс. руб., которые можно будет потратить на покупку авиабилета или оплаты дополнительной услуги на ее рейсах.

Ранее «Аэрофлот» изменил правила доступа участников «Золотого уровня» программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы ряда региональных аэропортов. Ограничения на доступ в бизнес-залы действуют в аэропортах Астрахани, Барнаула, Владивостока (доступ будет открыт с 01.12.2019), Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Кемерово, Магнитогорска, Минеральных Вод, Мурманска, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Ставрополя, Томска, Тюмени, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Челябинска, Якутска.

Участникам «Золотого уровня» за билеты эконом-класса на рейсах «Аэрофлота» и «Авроры» начисляется 3000 миль. Бизнес-залы этих аэропортов доступны пассажирам, которые приобрели билет в бизнес-класс, и владельцам карт «Платинового уровня».