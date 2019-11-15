Россияне назвали белорусский рубль самой интересной иностранной валютой

Белорусский рубль вошел в тройку самых популярных для сбережения иностранных валют среди россиян. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, жители России предпочитают белорусскую валюту китайскому юаню, британскому фунту и швейцарскому франку.

Больше всего «ценителей» белорусского рубля оказалось в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

В тройку также вошли доллары США и евро.

Согласно исследованию «Сбербанк Управление Активами», подавляющее большинство российских граждан все же предпочитают для сбережений отечественный рубль.

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