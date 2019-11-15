Коломойский нанял личного адвоката Трампа

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы суда.

По данным издания, Касовиц будет защищать Коломойского по иску, в котором его обвиняют в выводе миллиардов долларов из Приватбанка и приобретении на них офисных зданий и готовых предприятий в Соединенных Штатах.

Игорь Коломойский — основатель промышленно-финансовой группы «Приват», экс-владелец украинского Приватбанка. В настоящее время он также контролирует медиагруппу «1+1 медиа».

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https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-14/trump-lawyer-kasowitz-takes-on-ukrainian-billionaire-as-client